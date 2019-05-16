جماهير النصر تُقفل المدرجات.. وعزوف في ملعب الهلال

شهدت مدرجات استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، عزوف جماهير الهلال عن حضور مباراة فريقهم أمام الشباب، يوم الخميس.

ويستضيف الهلال غريمه فريق الشباب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في سلم ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن النصر المتصدر، والذي يستضيف الباطن على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأظهرت الصور الملتقطة قبل بداية المباراة بساعة كاملة، غياب جماهير الهلال بشكل كبير عن دعم فريقها في مباراته الأخيرة.

وفي نفس التوقيت امتلأت مدرجات استاد الملك فهد الدولي بشكل كامل، بعدما حضرت جماهير النصر بشكل كثيف إلى الملعب وقبل وقت مبكر.

تجدر الإشارة إلى أن النصر نال صدارة الدوري في الجولة 28 بعدما خسر الهلال أمام التعاون بثنائية.