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عموري يشارك في التدريبات الجماعية للهلال

المصدر: العربية.نت
عموري في التدريبات الجماعية لفريق الهلال يوم الأربعاء
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شارك الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن في التدريبات الجماعية لفريقه الهلال، يوم الثلاثاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في 20 أكتوبر الماضي في لقاء الشباب والهلال ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى عموري جراحة ناجحة لعلاج إصابة الرباط الصليبي مع الطبيب الإسباني الشهير رامون كوجات في برشلونة أواخر أكتوبر.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: شارك عمر عبدالرحمن في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

ويخوض الهلال مواجهة هامة أمام الشباب، يوم الخميس، ضمن ختام منافسات الدوري، حيث يتواجد في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر فريق النصر.

كلمات دالّة

#عموري, #الهلال

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