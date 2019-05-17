عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

أمرابط: فخور بارتداء قميص النصر.. وحمدالله الأميز

المصدر: العربية.نت
نور الدين أمرابط خلال مباراة النصر والباطن
رابط مختصر

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط أنه يشعر بالفخر لارتداء قميص نادي النصر، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج النصر باللقب، يوم الخميس، بعد فوزه على الباطن بثنائية مقابل هدف ضمن ختام منافسات المسابقة.

وقال أمرابط "32 عاما" في تصريحات تلفزيونية عقب التتويج: على الجماهير أن تفخر بتشجيع نادي النصر، كما أشعر بالفخر لأنني ألعب مع هذا النادي.

وأضاف: نطمح لأن نظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل، وأعتقد أن زميلي عبدالرزاق حمدالله يستحق جائزة أفضل لاعب في الموسم، لأنه قدم موسما مميزا ونال لقب الهداف.

كلمات دالّة

#النصر, #حمدالله, #أمرابط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر