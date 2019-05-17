أمرابط: فخور بارتداء قميص النصر.. وحمدالله الأميز

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط أنه يشعر بالفخر لارتداء قميص نادي النصر، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج النصر باللقب، يوم الخميس، بعد فوزه على الباطن بثنائية مقابل هدف ضمن ختام منافسات المسابقة.

وقال أمرابط "32 عاما" في تصريحات تلفزيونية عقب التتويج: على الجماهير أن تفخر بتشجيع نادي النصر، كما أشعر بالفخر لأنني ألعب مع هذا النادي.

وأضاف: نطمح لأن نظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل، وأعتقد أن زميلي عبدالرزاق حمدالله يستحق جائزة أفضل لاعب في الموسم، لأنه قدم موسما مميزا ونال لقب الهداف.