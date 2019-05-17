الصحف البرتغالية: فيتوريا حقق الدوري مع النصر ووضع بنفيكا في الصدارة

أشادت الصحف البرتغالية بالإنجاز الذي حققه روي فيتوريا، مدرب النصر، بعدما حقق مع فريقه لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، عقب فوز النصر على الباطن 2-1 في الجولة الختامية، مشيرة إلى أن الإنجاز جاء بعدما تولى فيتوريا تدريب النصر في يناير الماضي وحقق اللقب في غضون خمسة أشهر.

وتوج النصر بطلا للمسابقة بفارق نقطة واحدة عن الهلال، الذي نجح في التفوق على الشباب 3-2 في الجولة الأخيرة.

وأشارت صحيفة " dn.pt" إلى أن فيتوريا "49 عاما" حقق بطولة الدوري مع النصر بعد أن تولى المسؤولية الفنية في نصف الموسم، كما أنه لعب دورا هاما مع بنفيكا الذي بات أيضا على أعتاب التتويج بلقب الدوري البرتغالي، وقالت الصحيفة: فاز المدرب البرتغالي بالبطولة السعودية، علما بأنه بدأ تدريبه في يناير الماضي بعد مغادرته بنفيكا، ومن المقرر أن يتوج الفريق البرتغالي بلقب الدوري يوم السبت.

وذكر التقرير أن فيتوريا تولى المسؤولية الفنية في النصر بعد إقالة الأوروغوياني دانيال كارينيو ومن ثم البرتغالي هيلدر الذي كان مدربا مؤقتا.

واهتمت صحيفة "ريكورد" بالفيديو الذي نشره حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت الصحيفة عليه، قائلة: فيديو تقشعر له الأبدان.. وأحدث تفاعلا عاطفيا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نجح روي فيتوريا في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب الدوري.

وجاء عنوان صحيفة "Ojogo" بعد فوز النصر باللقب "روي فيتوريا يفوز بالدوري السعودي" ، وأضاف الخبر: وصل روي فيتوريا إلى السعودية في يناير، وتوج بالدوري بعد فوزه على الباطن 2-1.