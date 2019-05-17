الفيحاء ينجو.. والقادسية يهبط.. والحزم إلى الملحق

فرّط الحزم في فرصة ثمينة للبقاء رسمياً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب تعادله 2-2 أمام القادسية ليخوض مواجهة ملحق الصعود والهبوط، في حين رافق القادسية فريقي أحد والباطن الى دوري الدرجة الأولى.

وفي المجمعة ثبّت الفيحاء أقدامه في دوري المحترفين عقب فوزه الكبير على ضيفه الوحدة 5-2، وفي المدينة المنورة فاجأ أحد الهابط ضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 1-صفر، وفاز الرائد على مضيفه الفتح 4-صفر.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر فرّط الحزم في فرصة البقاء في الدوري عقب تعادله 2-2 أمام مضيفه القادسية ليخوض مباراة ملحق الهبوط والصعود، في حين غادر القادسية دوري المحترفين الى دوري الدرجة الأولى، وسجّل هدفي الحزم لاعبه البرتغالي سالوماو "41"، والبرازيلي رودولفو "44"، وتحسن أداء القادسية في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدفي التعادل عن طريق مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 31 نقطة ليتراجع إلى المركز 13 ليخوض مواجهة الملحق أمام الخليج رابع فرق دوري الدرجة الأولى، وارتفع رصيد القادسية إلى 28 نقطة في المركز 14 ليرافق أحد والباطن إلى دوري الدرجة الأولى.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة نجا الفيحاء من الهبوط رسمياً عقب فوزه الكبير على ضيفه الوحدة 5-2، وسجّل أهداف الفيحاء لاعبه السويدي ناهير بيسارا "1، 44" والكولومبي اسبريلا "14، 30"، وعمر المزيعل "33"، وسجّل هدفي الوحدة مهاجمه الكونغولي كاسونغو "24"، ومدافعه عبدالاله العمري "90".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 32 نقطة في المركز 12، وبقي الوحدة على رصيده السابق "42" نقطة في المركز السابع.

وعلى ستاد الأمير محمد عبدالعزيز بالمدينة المنورة فاجأ أحد الهابط لدوري الدرجة الأولى ضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 1-صفر.

ويدين أحد بهذا الفوز لمهاجمه محمد مجرشي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة "9".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أحد إلى 21 نقطة في المركز الأخير، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 34 في المركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق الرائد فوزاً كبيراً على مضيفه الفتح 4-صفر.

وسجّل أهداف الرائد لاعبه البرازيلي كانو "6" وبدر السليطين "51"، وصالح الشهري "55، 65".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وبقي الفتح على رصيده السابق "35" في المركز التاسع.