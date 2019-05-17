النصر يمنح برونو وجوليانو وحمدالله أول بطولة دوري

شهدت قائمة النصر التي فازت بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حصول بعض اللاعبين على أول لقب في مسيرتهم.

ويعتبر البرازيلي برونو أوفيني "27 عاما"، قائد الفريق، أبرز لاعبي النصر الذين حصلوا على أول لقب دوري في مشوارهم، وحمل بورنو لقب الدوري السعودي بعدما تولى قيادة النصر في الموسم الحالي، علما بأنه يمتلك في رصيده لقبا لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما مع المنتخب البرازيلي في 2011.

وحاز زميله البرازيلي جوليانو "28 عاما" على أول بطولة دوري في مسيرته أيضا، علما بأنه سبق وفاز بكأس كوبا ليبرتادوريس في 2009-2010 مع إنترناسيونال البرازيلي.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، من تحقيق لقبه الأول على صعيد الأندية بعد مسيرة طويلة مع 4 أندية في مسابقات مختلفة.

وأصبح حمدالله "28 عاما" الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما كسر رقم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس "33 هدفا" والصامد منذ عام 2000، قبل أن يصل حمدالله إلى "34 هدفا".

وضمت قائمة النصر 8 لاعبين محليين حققوا لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في مسيرتهم، يتقدمهم فهد الجميعة وعبدالله الخيبري وعبدالله آل سالم وراكان الشملان ونايف سعيد الماس وسلطان الغنام وحمد آل منصور وعبدالرحمن الدوسري.

وتوج النصر بلقب الدوري، يوم الخميس، بعد فوزه على الباطن 20-1 في ختام منافسات المسابقة، وذلك بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني "69".