حمدالله: لولا زملائي وجماهير النصر لما حققت جائزة "الهداف"

أرجع المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، فوزه بجائزة هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وتربعه على عرش هدافي الدوري، إلى جهود زملائه في الفريق.

وكان الرقم الأعلى مسجلاً باسم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزه إدريس حينما سجّل 33 هدفاً في عام 2000، لينجح مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله في كسره بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في شباك الباطن واللذين ساهما في تتويجه باللقب.

وقال حمدالله "28 عاما" في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: لولا جهود الزملاء ودعم جماهير النصر لما وصلت إلى ما حققته هذا الموسم مع الفريق.

وأضاف: حققنا لقبا غاليا جدا ولن يتكرر.. وأنا سعيد لأننا توجنا جهودنا بالدوري.