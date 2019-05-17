حمدالله يكسر رقم حمزة ويتربع على عرش هدافي الدوري السعودي

أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ انطلاقته. كاسراً بذلك رقم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس والصامد منذ عام 2000.

وكان الرقم الأعلى مسجلاً باسم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزه إدريس حينما سجّل 33 هدفاً في عام 2000، لينجح مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله في كسره بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في شباك الباطن واللذين ساهما في تتويجه باللقب.

وواصل حمدالله مستوياته المميزة التي قدمها في هذا الموسم ليسجل أرقاماً تاريخية حيث أصبح أكثر لاعب يسجل في الجولات المتتالية بتسجيله في 13 مباراة على التوالي.

ولم يكتفِ حمدالله بتلك الأرقام بل أصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" بواقع مرتين كانتا في شباك الرائد والحزم، وأصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" مرتين بموسم واحد حيث كانت الأولى أمام الرائد والثانية أمام الوحدة.

وهنأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله بعد كسره لرقم المهاجم المعتزل حمزه إدريس بتسجيله 34 هدفاً.