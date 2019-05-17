صحيفة بيروفية: الهلال مهدد بخسارة كاريو لمصلحة النصر

كشفت تقارير صحافية أن البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال، بات قريبا من الانتقال إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب بند في عقد إعارته من بنفيكا البرتغالي إلى الهلال.

وذكرت صحيفة "elbocon.pe" البيروفية، يوم الجمعة: يتواجد كاريو مع أكبر ناد من خلال التاريخ والألقاب في السعودية، وكان مهيمنا في السنوات الأخيرة على لقب الدوري، ومع ذلك خسر اللقب لمنافسه فريق النصر، ويمكن أن تتغير أشياء كثيرة أيضا.

وأضافت الصحيفة: يمكن أن يخسر الهلال مهاجم منتخب بيرو، مثل اللقب، على يد الغريم التقليدي، حيث يهتم النصر بكاريو ويرغب في شراء عقده بالكامل مقابل 15 مليون يورو، وهو الرقم الذي حدده بنفيكا لأي ناد يرغب في شراء كاريو.

ولفت التقرير إلى أن هناك بندا في عقد كاريو ينص على أن كل ناد يرغب في شراء كاريو عليه دفع 15 مليون يورو، وأضاف: ولن يدفع الهلال هذا المبلغ، لاسيما وأنهم لم يدفعوا مثل هذا المبلغ في أي لاعب من قبل، بينما يريد النصر زيادة قوة فريقه بالتعاقد مع كاريو للمنافسة على بطولات الموسم التالي.

وأوضحت صحيفة "أبولا" البرتغالية أنه من المقرر أن يلتقي نادي النصر مع رئيس نادي بنفيكا، لويس فيليب فييرا، في نهاية الموسم لمناقشة شراء عقد كاريو، على الرغم من أن الهلال ما زال في حالة تفاوض.

وأضافت الصحيفة: طلب النصر من رئيس نادي بنفيكا أغلاق التفاوض مع الهلال دون إبلاغه، علما بأن الهلال قدم 10 ملايين يورو، لكن نادي روي فيتوريا مستعد لتقديم عرضا مميزا.