الأخضر الشاب يخسر أمام البرتغال في آخر الوديات

خسر المنتخب السعودي للشباب آخر مبارياته الودية أمام البرتغال 1 - 3، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وافتتح الأخضر الشاب النتيجة عن طريق فرج الغشيان في الدقيقة 28، إلا أن الشوط الثاني شهد عودة برتغالية، إذ جاء التعادل في الدقيقة 57 قبل أن يتقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 68، ليسجلوا الهدف الثالث في الدقيقة 76.

ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة في مونديال بولندا 2019، حيث سيلعب أولى مبارياته أمام فرنسا في 25 مايو الجاري، ومالي في 28، وبنما في 31، بختام دور المجموعات من كأس العالم.