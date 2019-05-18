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الشلهوب يعلن رحيله عن رئاسة الفيحاء

المصدر: العربية.نت
الشلهوب قاد الفريق للبقاء في دوري المحترفين موسماً ثالثاً
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أعلن سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء عدم استمراره في منصبه الموسم المقبل، وذلك بعد يومين من ضمان الفريق البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ثالث.

وكتب الشلهوب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": حان الوقت لي شخصياً أن أترجل عن موقعي في نادي الفيحاء ‏فلم يعد لدي ما أقدمه وأفسح المجال لشباب محبين مخلصين لخدمة هذا الكيان ومدينتي المجمعة تزخر ولله الحمد بالكثير بهؤلاء المحبين والمخلصين للفيحاء، وشكراً لكل من دعم وعمل ووقف لخدمة النادي.. الفيحاء يحتاج لشبابه في هذا الوقت.

وختم الرئيس تغريداته قائلاً: ظروفي الصحية لا تسمح لي بأي ضغوط أو مشاحنات أو مصادمات في الوسط الرياضي.

كلمات دالّة

#سعود الشلهوب, #الفيحاء, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

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