اتحاد جدة يواجه الوحدة الإماراتي في مباراة رد الاعتبار

يسعى اتحاد جدة لرد اعتباره أمام الوحدة الإماراتي وخطف الصدارة، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، في حين قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي تمهيداً لنقلها لمدينة أخرى غير كربلاء العراقية.

وأمام اتحاد جدة فرصة لإنهاء مشواره في دور المجموعات وهو في المركز الأول، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الوحدة الإمارتي.

وأنهى الاتحاد مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بخسارة أمام أحد يوم الخميس الماضي ليبقى في المركز العاشر، في أحد أسوأ مواسم الفريق طوال تاريخه.

ويتطلع الاتحاد لرد اعتباره بعدما خسر ذهاباً أمام الوحدة الإماراتي 4-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وحسم فريقا الوحدة والاتحاد تأهلهما في المرحلة السابقة حيث يفصل بينهما وبين صاحب المركز الثالث 8 و6 نقاط وهو ما سيجعل المباراة صراعا على الصدارة.

وسيلعب متصدر هذه المجموعة مع وصيف المجموعة الأولى والتي تأهل فيها فريق اذوب آهن والنصر واللذان سيلتقيان في مباراة ستحدد المتصدر حيث يتصدر الفريق الإيراني بفارق نقطتين عن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن منافسات المجموعة الأولى قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذوب آهن الإيراني وضيفه النصر السعودي والتي كانت مقرراً أن تلعب الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية، تمهيداً لنقلها لمدينة أخرى لدواعٍ أمنية بحسب ما أعلنه نادي النصر السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر".

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