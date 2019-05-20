الآسيوي يؤجل وينقل مباراة النصر أمام ذوب آهن الإيراني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، تأجيل ونقل مباراة النصر السعودي أمام ذوب آهن الإيراني، على أن يحدد مكان وموعد اللقاء في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يلعب النصر ضد الفريق الإيراني، يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك في كربلاء العراقية.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية يوم الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق.