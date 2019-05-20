الاتحاد طرف ثابت في جميع المواجهات السعودية بآسيا

تلوح في الأفق بوادر مواجهات سعودية بحتة في دور الستة عشر، بين الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد ضمان أندية الهلال والاتحاد والنصر صعودها للأدوار الإقصائية واحتمالية تأهل الأهلي، وذلك مع اقتراب دور المجموعات من نهايته.

وتواجهت الأندية السعودية فيما بينها في البطولة ست مرات، وكان اتحاد جدة طرفاً في جميع تلك المباريات القارية أمام الشباب "مرتين" والهلال بالإضافة إلى غريمه الأهلي.

أولى هذه اللقاءات جمعت الاتحاد والشباب عام 2009 في دور الستة عشر، وتفوق الفريق الجداوي بهدفي أسامة المولد وهشام أبو شروان، فيما سجل عبد العزيز السعران هدف الشباب، وواصل بعدها الاتحاد طريقه للنهائي، إلا أنه خسر أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين لهدف.

وبعدها بموسمين، تواجه الاتحاد مع الهلال في ذات الدور وأزاحه بثلاثية سجلها نونو أسيس وعبد الملك زياية، مقابل هدف للهلال سجله عبدالعزيز الدوسري قبل أن يقصى من نصف النهائي أمام جيونبوك هيونداي.

وفي عام 2012، وتحديداً في دور نصف نهائي البطولة الآسيوية فاز الاتحاد ذهاباً بهدف نايف هزازي، قبل أن يخطف الأهلي إياباً بطاقة التأهل بعد فوزه بهدفي معتز الموسى و فيكتور سيموس، بيد أنه خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

بعدها بسنتين تجددت مواجهة الاتحاد و الشباب في دور الستة عشر، وتفوق الاتحاد ذهابا بهدف، قبل أن يكرر فوزه إياباً بثلاثية مقابل هدف، إلا أنه أقصي من العين الإماراتي في الدور ربع النهائي.