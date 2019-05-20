سييرا: لم أفتح ملف تعاقدات الاتحاد الصيفية

أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة أنه لم يفتح ملف التعاقدات الصيفية مع إدارة النادي بعد، مشيراً إلى أن نتائج الفريق تحسنت بشكل ملحوظ منذ عودته إلى تدريب النادي الجداوي.

وعاد سييرا إلى تدريب الاتحاد في مارس الماضي بعد أقل من 9 أشهر على رحيله من الفريق، وذلك بعد إقالة الكرواتي سلافين بيليتش.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء: لم أفتح ملف التعاقدات الصيفية مع الإدارة حتى الآن، ولم أطلب تواجد أي لاعب.

وواصل: تحسنت نتائج الفريق منذ عودتي إلى تدريب الفريق، انتصرنا في ست مباريات من أصل 9 في الدوري، كما بلغنا نهائي كأس الملك وثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويوم الثلاثاء نريد الفوز على الوحدة الإماراتي لضمان صدارة المجموعة، وإنهاء الموسم بشكل جيد.

وختم قائلاً: لا يهمني ما إذا كان الوحدة سيلعب بالتشكيلة الاحتياطية، نحن جاهزون تماماً لمواجهة الفريق أياً كانت الأسماء.