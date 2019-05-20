لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية ضد بخيت الحزم

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي يوم الاثنين، الاحتجاج المقدم من نادي القادسية ضد مشاركة مسعود بخيت لاعب الحزم في مباراة الفريقين الأخيرة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 2-2 ما أدى إلى هبوط القادسية إلى دوري الدرجة الأولى.

وقبلت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من نادي القادسية حول حصول بخيت على 3 بطاقات صفراء قبل مواجهة الفريقين، ورفضته موضوعاً، مع مصادرة رسوم الاحتجاج.

وتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة وهي النتيجة التي أودت بالقادسية إلى الدرجة الأولى رفقة الباطن وأحد، بينما يخوض الحزم مباراتي الملحق مع الخليج رابع الدرجة الأولى.