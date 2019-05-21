إصابة باولو دياز تقلق مدرب تشيلي قبل كوبا أميركا

أبدى مدب منتخب تشيلي، رينالدو رويدا، قلقه من الإصابة التي تعرض لها باولو دياز، مدافع أهلي جدة، في مباراة فريقه القارية.

وتعرض الدولي التشيلي باولو دياز إلى إصابة مع نهاية الشوط الأول في المباراة التي كسبها الأهلي 2-1 أمام باختاكور الأوزبكي، يوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة في دوري أبطال آسيا، وتأهل على إثرها الأهلي إلى ثمن النهائي لمقابلة الهلال السعودي.

وقالت صحيفة " adnradio" التشيلية، يوم الثلاثاء : بعد أيام قليلة من تسليم رينالدو رويدا لقائمته المؤلفة من 23 لاعبا للمشاركة في كوبا أميركا 2019، تعرض باولو دياز للإصابة في آخر مباراة لفريقه.

وأضافت: ينتظر رويدا إرسال تقرير طبي من نادي الأهلي جدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاعتماد على باولو دياز "24 عاما" في قائمة اللاعبين الذين من المفترض أن يسافروا إلى البرازيل لتقديم عرض جيد في بطولة كوبا أميركا.