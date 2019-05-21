التعاون يتعاقد مع البرتغالي باولو سيرجيو خلفاً لبيدرو إيمانويل

أعلن نادي التعاون السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده مبدئيا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو وذلك لخلافة مواطنه بيدرو إيمانويل الذي حقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال التعاون في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة النادي عقدا مبدئيا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلفا لبيدرو إيمانويل.

وأضاف البيان الصحافي: سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بحضور المدرب إلى بريدة للاتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

ودرب باولو "51 عاما" عدة أندية في الدوري البرتغالي أبرزهم سبورتينغ، كما سبق وقاد أندية في الدوري القبرصي والروماني والاسكتلندي والإيراني، إلى جانب تجربة مع نادي دبا الفجيرة الإماراتي في 2016-2017.