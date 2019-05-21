الهلال يفرط في فوز ثمين أمام الدحيل ويبقى متصدراً

فرّط الهلال السعودي في فوزٍ على مضيفه الدحيل القطري بعد تعادلهما 2-2 ليتأهل متصدراً للمجموعة، في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال على الرغم من تقدم الدحيل عند الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه المغربي يوسف العربي.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 29 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تابع تسديدة زميله كارلوس إدواردو العائدة من الحارس ليضعها في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله جوفينكو الا أنه سددها خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خليفة أبوبكر الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 55 تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله هتان باهبري ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الدحيل.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن الدحيل من تسجيل هدف التعادل عن طريق خالد منير الذي سدد كرةً استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن الدحيل.

وسيلعب الهلال في الدور ثمن النهائي أمام ثاني المجموعة الرابعة والذي يتنافس على المقعد أهلي جدة وباختاكور الأوزبكي.