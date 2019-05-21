تسديدة غريب تصعق بختاكور وتنقل الأهلي إلى مواجهة الهلال

حجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه القاتل على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

ولحق الأهلي بركب الفرق السعودية المتأهلة بعدما رافق النصر واتحاد جدة والهلال اللذين ضمنا التأهل في المرحلة السابقة.

وضرب الأهلي موعداً مع مواطنه الهلال متصدر المجموعة الثالثة حيث سيلتقيان في الدور ثمن النهائي والذي سيبدأ في شهر أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 69 حينما ارتقى مهاجمه السوري عمر السومة لعرضية زميله دجانيني تافاريس ليحول الكرة برأسه استقرت في شباك الضيوف.

وتحسن أداء باختاكور الذي نجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 88 عن طريق مهاجمه إيغور سيرجيف الذي أكمل تمريرة زميله دريغان إيرين في شباك الحارس محمد العويس.

ولم يستسلم الأهلي بل كثف هجومه في الدقائق الأخيرة وتمكن لاعبه الشاب عبدالرحمن غريب من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+2 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوزبكي سانجار كوفاتوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني وبفارق نقطة عن السد القطري المتصدر، وبقي باختاكور على رصيده السابق 8 نقاط متراجعاً الى المركز الثالث.