مدير ملعب كربلاء يكشف سبب نقل مباراة النصر وذوب آهن

كشف مهند الجراح مدير ملعب كربلاء الدولي أن نقل مباراة ذوب آهن الإيراني مع النصر السعودي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا جاء بطلب من الأول.

وقرر الاتحاد الآسيوي يوم الاثنين نقل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي من كربلاء إلى مكان آخر وتأجيلها عن موعدها السابق يوم 21 مايو الجاري إلى موعد لم يتم تحديده بعد.

وقال الجراح لـ"العربية": تفاجأنا أن بعثة النصر كانت جاهزة للمغادرة إلى العراق لخوض المباراة، قبل أن تتلقى إدارة الفريق خطاب التأجيل والنقل من الاتحاد الآسيوي وذلك بطلب من الجانب الإيراني. كنا مستعدين لمشاهدة النصر يلعب في كربلاء، لكن هذا ما حدث ونحن آسفون لأن ذلك لم يتم".



وتأهل النصر رفقة ذوب آهن إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تحدد المواجهة بينهما متصدر المجموعة ووصيفه، إذ يحتل الفريق الإيراني الصدارة برصيد 11 نقطة بينما يملك النصر تسع نقاط.