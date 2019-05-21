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هيئة الرياضة تنظم ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة

المصدر: العربية. نت
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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تقام مساء يوم الأربعاء ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتأتي إقامة الورشة التي تنفذها إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للرياضة لتنظيم وتطوير الجانب الاستثماري في الأندية بما يتواكب مع مبادرات وبرامج الهيئة التطويرية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الجانب الاستثماري المنبثقة من رؤية 2030.

وتحمل الورشة التي ستقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة مسمى "معاً لاستثمار أفضل"، وسيشارك في أعمالها مختلف وكالات وإدارة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي وعدداً من الجهات ذات العلاقات في الجانب الاستثماري، حيث ستشهد التعريف بإدارة الاستثمار الحديثة بالهيئة وبأهدافها وبرامجها، والتعريف باللائحة الجديدة لاستثمارات الأندية المحترفة، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لاستثمارات الأندية.

كلمات دالّة

#عبدالعزيز الفيصل, #هيئة الرياضة

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