الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو قادماً من الفيصلي

أعلن نادي الاتفاق، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع البرازيلي روجيرو كوتينيو لمدة موسمين قابلة للتجديد، قادما من نادي الفيصلي وذلك للانضمام إلى قائمة الفريق الأول في الموسم الجديد.

وقال الاتفاق في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي.

ولعب لاعب خط الوسط روجيرو صاحب الـ "32 عاما" في 28 لقاء كلاعب أساسي، وشارك في 2453 دقيقة خلال الموسم المنصرم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 8 أهداف وساهم في صناعة 5 أهداف لفريقه.

يذكر أن الفيصلي تعاقد مع روجيرو في الأول من أغسطس 2017 قادما من بوريرام يونايتد التايلاندي، وسبق وخاض اللاعب البرازيلي تجارب مختلفة مع نادي الكويت الكويتي والوصل الإماراتي إلى جانب الشباب السعودي، ولعب في الدوري البرازيلي مع أتلتيتيكو باراناينسي.