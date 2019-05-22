العطوي: لا حدود لطموحنا في مونديال الشباب

أكد خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاما، أنهم سيسعون للوصول إلى أبعد دور ممكن في البطولة، مضيفاً أن الأخضر الشاب لا حدود لطموحه في البطولة.

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأخضر وفرنسا يوم السبت: طموحنا في كأس العالم لا حدود له، وهو حق مشروع لكل منتخب مشارك في البطولة وهدفنا هو الوصول لأبعد مرحلة في استطاعتنا الوصول إليها والإعداد لكيل مباراة على حدة والعمل عليها.

وأضاف تركي العمار، لاعب الأخضر الشاب وأفضل لاعب في آسيا للفئة نفسها، وقال: أِشكر المدير الفني خالد العطوي على ثقته بي وبزملائي، وسنكون بإذن الله يدا واحدة نقود بعضنا البعض داخل الملعب وخارجه، فهذه الفترة من حياتنا مهمة ونطمح أن نحقق فيها المأمول ونسعد الجماهير.