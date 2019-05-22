المفرج يستقيل من إدارة كرة القدم في الهلال

قدم فهد المفرج مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال استقالته من منصبه يوم الجمعة وذلك بعد خروج النادي خالي الوفاض من الموسم المنقضي مؤخراً.

وكتب حساب الهلال على "تويتر" أن المفرج قدم استقالته من منصبه عبر خطاب رسمي بعثه إلى عبدالله الجربوع الرئيس المكلف للنادي الأزرق.

وتوجه المفرج إلى العمل الإداري بنادي الهلال عقب اعتزاله كرة القدم مطلع العقد الحالي، بعدما أمضى فترة طويلة مع الهلال بين عامي 1996 وحتى 2009، وانتقل بعدها إلى الاتفاق.

وتولى المفرج مسؤولية إدارة الفريق الأولمبي بالهلال، قبل أن يستلم الفريق الأول مطلع 2013، واستمر في منصبه حتى تقديم استقالته.

وحقق الهلال تحت إدارة المفرج بطولة الدوري مرتين، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.