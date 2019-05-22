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خالد العطوي: الأخضر الشاب جاهز لملاقاة فرنسا

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب أن فريقه سيكون بأتم الجاهزية لملاقاة فرنسا في مباراته الأولى بكأس العالم للشباب نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العطوي في تصريحات إعلامية: نحن جاهزون لخوض أول مباراة والتي ستكون أمام فرنسا. خضنا معسكراً إعدادياً هاماً في النمسا وتواجدت فيه جميع العناصر، ولعبنا أمام مجموعة من المنتخبات القوية.

وواصل: صحيح أن القرعة وضعتنا في مواجهة فرنسا، وهو المنتخب القوي والذي يملك لاعبين مهمين، لكننا لن نواجه فرنسا وحدها وهناك منتخبات أخرى، وسنكون على الموعد عندما تنطلق البطولة.

كلمات دالّة

#بولندا, #فرنسا, #الأخضر الشاب, #خالد العطوي, #كأس العالم

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