كاريو يؤكد: إما الاستمرار مع الهلال.. أو العودة إلى البرتغال

أكد البيروفي أندريه كاريو أنه يود الاستمرار في صفوف الهلال، مبينا في القوت ذاته أنه في حال عدم حصول ذلك أنه يفضل العودة إلى بنفيكا على الانتقال لناد آخر.

وكانت قد ظهرت عدة أخبار مؤخراً تشير إلى اهتمام عدة أندية بخدمات كاريو، بعد أن انتهى من موسمه الأول مع الهلال، من أبرزها نادي النصر الذي يدربه روي فيتوريا، والذي سبق له تدريب كاريو في بنفيكا سابقاً، وأصر على التعاقد معه بعد انتهاء إعارته للهلال.

وقال كاريو في مقابلة مع "ريكورد البرتغالية" "تركيزي حاليا منصب مع المنتخب لبطولة كوبا أميركا، تعرضت لإصابة مزعجة ولكن أنا الآن أشعر بأني جاهز 100%، وأود أن أؤدي بشكل جيد كه البيرو".

وأضاف "أنا سعيد جدا مع الهلال وأود الاستمرار معهم، ولكن الحالة هذه تعتمد على النادي أيضا، وكيل أعمالي حضر اجتماعا مع رئيس بنفيكا، لأني إن لم أبق في الهلال أود العودة إلى بنفيكا".

واختتم كاريو وقال "تابعت موسم بنفيكا عن كثب، وأعجبت كثيراً بما رأيته تحت قيادة المدرب برونو لاج، فقد أظهر الفريق كرة قدم جميلة بطريقة تناسب طريقة لعبي. أولويتي هي الهلال، أنا أعرف روي فيتوريا جيداً، هو شخص احترافي، لقد تقابلنا في أكثر من مكان عام بالرياض ولكننا لم نتحدث عن العودة لتمثيل ناد واحد مجددا".

وكانت قد قالت صحيفة "elbocon.pe" البيروفية يوم الجمعة، أن الهلال كان مهددا بخسارة كاريو للنصر كما خسر اللقب أمامهم، مؤكدة إصرار فيتوريا على التعاقد معه.

فيما أوضحت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن نادي النصر سيلتقي بلويس فيليب فييرا، رئيس بنفيكا، في نهاية الموسم لمناقشة شراء عقد كاريو.

وأضافت بأن النصر طلب من رئيس نادي بنفيكا إغلاق التفاوض مع الهلال دون إبلاغه، علما بأن الهلال قدم 10 ملايين يورو، لكن نادي روي فيتوريا مستعد لتقديم عرضا مميزا.