السعودية والإمارات والبحرين تقدم ملفاً لاستضافة مونديال 2021 للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، استلامه 5 ملفات استضافة لكأس العالم 2021 للشباب، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وكانت قد ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى تقديم السعودية والإمارات والبحرين ملف الاستضافة يوم الأربعاء الماضي. وتقام حاليا بطولة كأس العالم للشباب في بولندا والتي تبدأ في 23 مايو وتنتهي في 15 يونيو المقبل.

وجاءت الملفات التي استلمها الاتحاد الدولي كالتالي، ملف مشترك بين الاتحاد السعودي والبحريني والإماراتي لكرة القدم، وملف للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وملف للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وملف للاتحاد البيروفي لكرة القدم، وملف مشترك بين الاتحادين التايلاندي والميانماري لكرة القدم.