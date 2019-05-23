خالد العطوي: نهدف للوصول إلى نهائي مونديال الشباب

أكد خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي للشباب، أن الأخضر يطمح للوصول إلى أبعد مرحلة في كأس العالم تحت 20 سنة، والجميع في المنتخب يرغب في لعب المباراة النهائية.

وقال في لقاء مع "قناة العربية" الأربعاء: الجميع على أتم الجاهزية لمواجهة الافتتاح أمام فرنسا، يوم السبت، ونطمح لصدارة المجموعة، وندخل البطولة كأبطال لقارة آسيا، ونعمل على أن نكون في أفضل حالاتنا والظهور بأفضل شكل، والطموح غير محدود ونتطلع للذهاب إلى النهائي.

وأضاف: اكتمل الفريق في آخر أسبوعين خلال فترة الإعداد، لاسيما وأن معظم اللاعبين كانوا متواجدين مع أنديتهم، ولكن الفائدة كانت كبيرة ولعبنا 5 مباريات في معسكر النمسا.

وواصل: ما يهمنا في المباريات التحضيرية التجهيز لمونديال الشباب والوقوف على السلبيات، وأكملنا جاهزيتنا لمباراة فرنسا، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة في كأس العالم، وصحيح أن فرنسا منتخب قوي ولكن نحن أبطال آسيا، ويجب أن نقدم مستوى يرضينا.

وأكد العطوي أنه لا توجد رهبة لدى اللاعبين، لافتا إلى أن جميع اللاعبين على مستوى عال من الثقة والإمكانات الفردية والجماعية ويمتلكون عقلية وشخصية البطل.