النصر يعزز هجومه بالتوقيع مع صالح آل عباس

أعلن النصر، برئاسة سعود آل سويلم، يوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم صالح آل عباس، بعقد يمتد لثلاث سنوات، قادماً من صفوف فريق نجران الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

واستطاع آل عباس تسجيل 17 هدفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للدرجة الأولىة في الموسم الماضي، ويتصدر الهدافين السعوديين في البطولة، ويقع ثالثاً في ترتيب الهدافين ككل بعد تشارلز كارولس، 21، وخوزيه فاخاردو، 18.

ويعد تعاقد النصر مع آل عباس هو الصفقة الأولى للموسم المقبل لبطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما سيلعب أصفر العاصمة مع ذوب آهن الإيراني يوم الأربعاء في آخر جولات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.