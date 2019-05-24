سعد الشهري: الأخضر الشاب سيذهب بعيداً في حال تجاوز "المجموعات"

أكد سعد الشهري، المدرب السابق للمنتخب السعودي للشباب، أن الأخضر قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا، إذا ما نجح في تجاوز مرحلة المجموعات.

وقال في لقاء مع "قناة العربية" يوم الخميس: أهداف المنتخب السعودي كانت واضحة من قبل الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي، وإعداد المنتخب كان مميزا بعدما خاض الفريق 11 مباراة نتمنى أن تكون كافية وأن يصل المستوى إلى أفضل حالاته.

وأضاف سعد الشهري: قدرات الجهاز الفني بقيادة العطوي عالية، ومباراة فرنسا ستكون مفتاح سر المنتخب السعودي، ولابد أن يتحلى اللاعبون بالثقة بالنفس، لأنهم يواجهون عناصر لديها إمكانيات عالية وبعضهم لديه تجربة على مستوى المنتخب الأول، ومن الممكن أن تعاني في الإمكانات البدنية، ولكن المدرب قادر على تجاوز هذا الجانب، والمنتخب الفرنسي من الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب أن يكون اللاعبون على ثقة عالية ومتقاربين داخل الملعب.

وواصل: سيعمل المنتخب الفرنسي على فرض شخصيته، وهو من المنتخبات القوية، والتجربة الجديدة ستمنح اللاعبين انطباعا جيدا، وإذا تجاوز المنتخب المجموعات سيذهب إلى مرحلة بعيدة في المونديال.