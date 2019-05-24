اتفاقية رعاية بين أهلي جدة وشركة "ماي بيور"

أعلن نادي أهلي جدة عن توقيع عقد رعاية مع شركة "ماي بيور"، يوم الخميس، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ستكون بموجبه المياه الرسمية للنادي.

وقال النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تمت مراسم توقيع العقد بحضور عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة النادي ولاعب الفريق الأول سلمان المؤشر، و تمار حسن سمباوة الرئيس التنفيذي لشركة "ماي بيور".

وأكد عبدالله بترجي أن اتفاقية عقد الشراكة جاءت ضمن خطوات الإدارة لتأمين عمل استثماري منظم للنادي، يضمن زيادة المداخيل المالية، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الشركة تم بعد دراسة طويلة، كما أنه سيضمن مقابلا ماليا جيدا للنادي.

