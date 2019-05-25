بعشرة لاعبين.. الأخضر الشاب يخسر أمام فرنسا بثنائية

خسر المنتخب السعودي للشباب أمام نظيره الفرنسي 2 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد غيدينا، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم للشباب في بولندا.

وقدّم الأخضر الشاب أداءً مميزاً في العشر دقائق الأولى حيث استلم زمام المبادرة وحاول الوصول لمرمى المنتخب الفرنسي.

وعند الدقيقة 12 تعرض المنتخب السعودي لضربةٍ قوية بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب فرج الغشيان لتدخله القوي على لاعب المنتخب الفرنسي بوباكاري سوماري بحسب تقدير الحكم.

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته وحاول استغلال النقص العددي في صفوف المنتخب السعودي ونجح بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 43 عن طريق لاعبه البديل يوسف فوفانا الذي تلقى تمريرة من زميله أمسن غويري ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالرحمن الشمري.

ورد الأخضر وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه تركي العمّار تمريرة مميزة من زميله خالد الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس إلان ميسلير الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني حاول مدرب المنتخب السعودي خالد العطوي تنشيط خط المقدمة حينما زج باللاعب عبدالمحسن القحطاني بديلاً للاعب محمد الشنقيطي.

وواصل المنتخب السعودي أداءه الجيّد رغم الطرد وحاول الوصول إلى مرمى المنتخب الفرنسي كثيراً والذي يملك خط دفاع مميز.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب الفرنسي حينما تلقى مهاجمه موسى ديابي تمريرة من زميله يوسف فوفانا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع سعود عبدالحميد الذي أبعدها من على خط المرمى.

وواصل المنتخب الفرنسي هجومه وتمكن مهاجمه أمين غويري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة من زميله نبيل عليوي ليسدد الكرة التي استقرت في شباك المنتخب السعودي.

وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب مالي والذي تعادل أمام منتخب بنما 1 - 1.