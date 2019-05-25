تركي العمار: الطرد أثر على الأخضر في مباراة فرنسا

أكد تركي العمار لاعب المنتخب السعودي للشباب أن الطرد المبكر الذي تعرض له زميله فرج الغشيان صعب المهمة على لاعبي الأخضر في افتتاح مبارياتهم المونديالية أمام فرنسا والتي خسرها بهدفين دون رد يوم السبت.

وتعرض فرج الغشيان إلى بطاقة حمراء بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة، واستغل الفرنسيون النقص الذي حدث في الأخضر وسجل هدفين.

وقال العمار في تصريحات بعد المباراة: الطرد أثر علينا وأجبرنا على التراجع إلى مناطقنا، لم نكن نتوقع أن نلعب منقوصين في فترة مبكرة من الشوط الأول.

وواصل: نسينا مباراة فرنسا، وسنركز على مواجهة مالي يوم الثلاثاء فهي مهمة للغاية، وسنلعبها للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.