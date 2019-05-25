عبدالعزيز الفيصل: المنصة الإلكترونية ستسهل الاستثمار في الأندية

أقيمت يوم الأربعاء ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتأتي إقامة الورشة التي تنفذها إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للرياضة لتنظيم وتطوير الجانب الاستثماري في الأندية بما يتواكب مع مبادرات وبرامج الهيئة التطويرية في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الاستثماري المنبثقة من رؤية 2030.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر "قدمت لنا العديد من الطلبات بخصوص الاستثمارات فيها، وعملنا على هذه الورشة لعامين، كانت هناك بعض العوائق، ولكن الآن باتت الائحة واضحة بالمنصة الإلكترونية، والموافقة ستكون واحدة وبعدها تصادق الهيئة عل العقد".

وأضافت أضواء العريفي، المدير العام لإدارة الاستثمار في الهيئة العامة للرياضة: هدف الورشة هو الجلوس مع ممثلي الاستثمار في الأندية لمعرفة العقبات التي يواجهونها كي نساعدهم في هذه التحديات.

ومن جانبه، قال نايف الدوسري، نائب مدير عام الاستثمار في الهيئة العامة للرياضة: لم تحدث اللائحة الخاصة بالاسثمار في الأندية منذ مدة طويلة.

واختتم أحمد البريكي، المدير التنفيذي للنصر، وقال: ما حصل في الورشة يعد نقلة، تحدثنا عن مشاركة الأرباح، وأن يكون للأندية شركات قابضة واستثمارية، وهي فرص كبيرة للأندية.