الأخضر الشاب يبدأ الاستعداد لمواجهة مالي

فتح خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب يوم الأحد ملف الإعداد للقاء مالي الهام والذي سيحدد بشكل كبير حظوظ الأخضر بالتأهل إلى الدور الثاني.

وخسر المنتخب السعودي للشباب مباراة الافتتاح أمام فرنسا بهدفين دون رد، وذلك بعد أن أمضى الجزء الأكبر من المباراة منقوصاً عقب طرد لاعبه فرج الغشيان عقب مرور 12 دقيقة من انطلاقة المواجهة.

وقسم العطوي المنتخب إلى مجموعتين، الأولى وهي التي شاركت في مباراة فرنسا وأدت مرانا استشفائياً، بينما تدربت المجموعة الأخرى على الإنهاء قبل أن تخوض مناورة مصغرة.

ويلعب المنتخب السعودي يوم الثلاثاء أمام مالي التي تعادلت مع بنما بهدف لمثله في مباراة الجولة الأولى يوم السبت.