الأخضر يواجه مالي بهدف التعويض في مونديال الشباب

يسعى المنتخب السعودي للتعويض حينما يواجه نظيره منتخب مالي، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي يحتضنها استاد غيدينيا، في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب التي تستضيفها بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد خسر في افتتاح مواجهاته في المونديال أمام منتخب فرنسا 2-صفر، في مواجهةٍ قدم خلالها الأخضر أداءً مميزاً على الرغم من أنه يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 عقب طرد اللاعب فرج الغشيان.

ويتطلع الأخضر لتحقيقِ فوزٍ سيجعله منافساً قوياً لخطف إحدى بطاقتي التأهل، لاسيما عقب تعادل منتخب مالي أمام بنما 1-1، في حين أن الخسارة ستضعف حظوظ المنتخب السعودي في التأهل خاصة في حال فوز منتخب بنما على المنتخب الفرنسي.‏‫

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للمواجهة بقيادة مدربه خالد العطوي الذي أكد على أن الأخضر قادر على تجاوز الخسارة الأولى أمام منتخب فرنسا والمضي قدماً إلى الدور الثاني.

وفي المقابل يبحث منتخب مالي عن تعويض تعادله القاتل أمام منتخب بنما وتحقيق فوزٍ سيقربه إلى الدور الثاني.

وكان منتخب مالي قد فرط في تحقيق فوزٍ في متناول يده بعدما كان متقدماً بهدف حتى الدقيقة 87 والتي نجح من خلالها منتخب بنما بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.‬