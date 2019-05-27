قميص النصر ينهي "القطيعة" بين حمدالله ومنتخب المغرب

عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر إلى قائمة المنتخب المغربي التي غاب عنها لسنوات، بعدما ضمه الفرنسي هيرفي رينارد إلى القائمة الأولية استعداداً لمنافسات كأس أمم إفريقيا التي ستلعب في مصر الشهر المقبل، وينهي بذلك الكثير من الجدل حول استبعاد الهداف المتتالي من قائمة "أسود الأطلس".

وتوج عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما سجل 34 هدفاً ليساعد فريقه لنيل لقب الدوري السعودي، ويصبح أكثر لاعب سجل أهدافاً في نسخة واحدة من المسابقة، كاسراً رقم حمزة إدريس الذي صمد 18 عاماً.



حمدالله مستلماً جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

ومرت علاقة المهاجم المولود في آسفي مع منتخب بلاده بالكثير من التوتر، بدأت قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2012 التي أقيمت في لندن، وحينها كان لعبدالرزاق إسهامات كبيرة بوصول المنتخب المغربي إلى الدورة، لكن المدرب الهولندي بيم فيربيك قرر استبعاده من القائمة النهائية.

وقال فيربك حينها: تألق حمدالله في فترة ماضية لا يعني تواجده في القائمة، عبدالرزاق يلعب في مركز واحد فقط وهو رأس الحربة، بينما هناك لاعبون يستطيعون اللعب في هذا المركز بالإضافة إلى مراكز أخرى، وهو ما دفعني إلى استدعائهم.

وفي المقابل، كان مهاجم آسفي حينها "محبطاً" من استبعاده، وتساءل عن سبب القرار، وقال في حوار صحافي ذلك الصيف: المدرب الهولندي فيربك لم يظلمي فقط، بل "استحقرني" وقتل أحلامي بالتواجد في أولمبياد لندن، وما أثّر في، هو اختياراته التي لم تلق قبولاً لدى الشارع الرياضي المغربي.



وعاد حمدالله بعد ذلك إلى قائمة المنتخب المغربي إبان إشراف الحارس الشهير بادو الزاكي، لكن ذلك الوئام لم يستمر طويلاً بعدما استبعد أكثر من مرة من قبل المدرب لأسباب مختلفة، منها وجود مباريات مهمة لفريقه غوانزو الصيني عندما كان لاعباً هناك، وفي مرة أخرى بسبب انتقاله إلى فريق الجيش القطري وهو ما رآه الزاكي سبباً لعدم اكتمال جاهزية المهاجم الهداف، واستمر غيابه حتى نهاية كأس العالم عندما استلم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تدريب أسود الأطلس.

وظهر بادو الزاكي في حوار تلفزيوني مطلع العام الجاري مطالباً بتواجد عبدالرزاق حمدالله في قائمة المنتخب التي ستلعب كأس أمم إفريقيا، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد أفضليته على بقية المهاجمين.

وفي مطلع العام الجاري اعتذر حمدالله عن الانضمام لمنتخب المغرب، وهو ما أكده المدرب الفرنسي، وسط أنباء عن أسباب عائلية منعته من الالتحاق بالقائمة الدولية، لكن مستويات عبدالرزاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أجبرت رينارد على إعادة مهاجم النصر إلى منتخب بلاده.