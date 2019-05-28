النصر يواجه ذوب آهن في ختام مجموعات أبطال آسيا

يبحث النصر السعودي عن اعتلاء الصدارة حينما يواجه مضيفه ذوب آهن الإيراني، يوم الأربعاء، في المواجهة التي يحتضنها استاد حمد الكبير، في الدوحة، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى، في دوري أبطال آسيا.

وكان مقرراً أن تلعب المباراة يوم 20 مايو الماضي في مدينة كربلاء العراقية، ولكن قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة ونقلها إلى الدوحة.

ونجح النصر بخطف بطاقة التأهل عقب فوزه في المرحلة الماضية على ضيفه الوصل الإماراتي 3-1، ليرافق ذوب آهن الذي تأهل مبكراً الى الدور ثمن النهائي.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي عقب فوزه على الباطن 2-1 في ختام المنافسة يوم 16 مايو الماضي.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر ابعاد لاعبيه الأجانب عن المواجهة وهم البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو والحارس الاسترالي براند جونز والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويبحث النصر عن إنهاء مشواره في دوري المجموعات في الصدارة حيث يفصله عن ذوب آهن المتصدر نقطتان حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وكان ذوب آهن قد فاز على النصر في مواجهة الذهاب التي أقيمت في دبي بنتيجة 3-2، وفي حال فوز النصر وضمانه الصدارة فإنه سيضرب موعداً مع مواطنه اتحاد جدة في الدور ثمن النهائي، في حين أن تعادله أو خسارته بالمواجهة ستعني أنه سيواجه الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية.