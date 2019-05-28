عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

مدرب التعاون الجديد يصل إلى بريدة لتوقيع عقده

المصدر: العربية.نت
سيرجيو سيخلف بيدرو إيمانويل في تدريب التعاون
رابط مختصر

وصل المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد إلى بريدة تمهيداً لتوقيع عقده الجديد بشكل رسمي مع النادي المتوج بكأس الملك مطلع الشهر الجاري.

ونشر حساب التعاون على "تويتر" صور وصول المدرب البرتغالي إلى مطار الأمير نايف الإقليمي في القصيم، على أن يجتمع مع إدارة النادي لتوقيع عقده الرسمي، بعدما اتفق الطرفان على توليه مسؤولية التدريب.

ورفض بيدرو إيمانويل المدرب السابق الاستمرار مع الفريق عقب تحقيق كأس الملك والحصول على المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخه.

كلمات دالّة

#التعاون, #بيدرو إيمانويل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر