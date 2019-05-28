"أبولا": النصر يرفض الاستسلام ويواصل مطاردة كاريو

كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نادي النصر السعودي ما زال مصرا على التعاقد مع البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال المعار من بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية في تقرير نشرته، يوم الثلاثاء: لا يتخلى النصر عن فكرة التعاقد مع كاريو "27 عاما".. رغم أن الجناح البيروفي الدولي قال مؤخرا إنه يود الاستمرار مع الهلال أو العودة إلى بنفيكا.

وأوضح التقرير أن بطل الدوري السعودي والذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا، أبلغ رئيس نادي بنفيكا خلال اجتماع عقد في لشبونة البرتغالية، أن النصر مستعد لدفع مبلغ شراء عقد كاريو، وأضاف التقرير: قدم الهلال عرضا بقيمة 10 ملايين يورو للإبقاء على كاريو وشراء عقده، لكن النادي يعتزم خصم 3 ملايين يورو التي دفعها في عملية استعارته من بنفيكا، ويريد الهلال دفع 7 ملايين يورو.

وكشفت "أبولا" أن وكيل أعمال كاريو، إليو كاساريتو، تواجد في لشبونة والتقى برئيس نادي بنفيكا البرتغالي، ولم يتم تحديد مستقبل اللاعب البيروفي، ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس بنفيكا طلب 15 مليون يورو مقابل شراء عقد اللاعب.

وقالت الصحيفة البرتغالية: حصل رئيس بنفيكا على ضمان من نادي النصر، إن المدير التنفيذي للنادي السعودي مستعد للسفر إلى البرتغال في الأيام المقبلة من أجل إغلاق صفقة كاريو.