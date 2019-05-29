البريكان: منتخب مالي استغل فقدان التركيز في الشوط الثاني

اعترف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي للشباب أن لاعبي منتخب مالي استغلوا حالة فقدان التركيز التي مر بها لاعبو الأخضر في الشوط الثاني وسجلوا 3 أهداف في فوزهم 4-3 يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس العالم تحت 20 عاماً.

وقال البريكان الذي سجل هدفاً وتسبب بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف السعودي الثاني في تصريحات عقب المباراة: هذه ظروف المباريات، كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فقدنا التركيز في الشوط الثاني واستغل المنافس الأخطاء التي وقعنا بها.

وواصل: كنا نعرف أن منتخب مالي يعتمد على الجانب البدني، كون لاعبيه يتمتعون ببنية جسدية قوية وطول قامة، لكن سننسى ما حصل ونركز على مباراة بنما المقبلة.