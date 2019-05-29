إيقاف فهد المولد عاماً.. وعودته للتدريبات في مارس

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فهد المولد مهاجم الاتحاد، عاماً واحداً، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي المنصرم.

وكان قد أعلن اتحاد جدة مطلع مايو الجاري استلامه خطاباً من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يفيد بوجود مادة محظورة في عينة فهد المولد التي أخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب.

وجاء في بيان اللجنة "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت، 9 مايو 2019،" وأضاف "حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي".

وأردف البيان "تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة B وقد قامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب بحضور جلسة استماع التي عقدت في 20 مايو 2019، والتي تم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل".