برونو أوفيني يعلن رحيله عن النصر

ودع البرازيلي برونو أوفيني، مدافع النصر، جماهير الفريق مؤكدا رحيله عن النادي العاصمي بعد الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أوفيني عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إنه ليس من السهل أن تقول وداعا، ولكن أود أن أشكر جميع من هم في نادي النصر، كانت 3 أعوام رائعة معا، تركت الكثير من العاطفة على أرض الملعب، ودائما ما قدمت كل ما بوسعي عندما ارتديت هذا القميص الذي أحمله دائما في قلبي".

وكان برونو أوفيني قد وقع للنصر أغسطس عام 2016 قادماً من نابولي الإيطالي، ولعب برونو مع النصر 3 أعوام فاز الفريق خلالها ببطولة الدوري من الموسم المنصرم، 2018 - 2019، كما اختير كقائد للفريق في المواسم الماضية، وساهم بحصول النادي على اللقب الحالي بتسجيله ثنائية في مرمى الهلال، الوصيف، في لقاء الإياب من ديربي الرياض.