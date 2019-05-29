ضمك يعزز صفوفه بالمدافع البرازيلي جورجي

أعلن ضمك، اليوم الأربعاء، التوقيع مع قلب الدفاع البرازيلي جورجي فيليبي، قادما من صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وبدأ جورجي، 30 عاماً، مسيرته الكروية في مونتي أليغري البرازيلي قبل 10 أعوام، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية مثل فيغيرنسي وجوفينتود وألاغوانو، قبل أن يلعب في البرتغال لديسبورتيفو أفيس منذ يناير 2018، ليحقق معهم بطولة كأس البرتغال للموسم قبل الماضي على حساب سبورتينغ لشبونة بهدفين لهدف. ويعد جورجي هو ثالث استقطابات ضمك بعد التعاقد مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين، والمهاجم المغربي زكريا حدراف.

وكان قد تأهل ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، 2019 - 2020، بشكل مباشر بعدما حل وصيفاً في ترتيب أندية الدرجة الأولى السعودية.