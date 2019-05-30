الأخضر الشاب يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة بنما

عاود المنتخب السعودي للشباب تدريباته، يوم الأربعاء، وذلك بعدما وصلت بعثته إلى مدينة بيدغوشتش التي تستضيف مباراته الثالثة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

وخسر الأخضر أول مبارتين في دور المجموعات، بعدما تعثر أمام فرنسا ومالي، وسيخوض مواجهته الثالثة أمام بنما يوم الجمعة.

وأدى المنتخب حصته التدريبية على ملعب "ووخوفو"، وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة الأولى التي شاركت في المباراة تدريبا استشفائيا، في حين خاضت المجموعة الثانية مرانا على التمرير والإنهاء.

ويختتم الأخضر الشاب تدريباته، يوم الخميس، استعدادا لمواجهة بنما في ختام دور المجموعات.