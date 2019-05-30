إنهاء تكليف البترجي.. والصايغ رئيساً للأهلي

أنهى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، تكليف عبدالله البترجي من رئاسة أهلي جدة، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير الأعمال حتى موعد الجمعية العمومية القادمة.

وكان البترجي قد عين رئيساً للنادي الغربي أواخر 2018، خلفاً لماجد النفيعي الذي استقال في وقت سابق.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة: الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، يصدر قراراً يقضي بإنهاء تكليف عبدالله البترجي من رئاسة مجلس إدارة الأهلي، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.