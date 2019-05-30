ثلاثي الدوري السعودي يعزز صفوف تونس في كأس إفريقيا

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، يوم الخميس، عن قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر التدريبي الأول لنسور قرطاج قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في مصر.

ويخوض المنتخب التونسي أولى مبارياته الإعدادية يوم السابع من يونيو ضد المنتخب العراقي.

واقتصرت القائمة على 21 لاعبا محترفا كما خلت من اللاعبين المحليين الذين يشاركون في المباراتين المتبقيتين من الدوري المحلي ولاعبي الترجي الذين يخوضون يوم الجمعة الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وضمت القائمة سبعة لاعبين محترفين من المنتخب الأولمبي وهم زاكاري القرفي (بوزن السويدي) ومحمد بن فرج (مارسيليا) وأدريس الميزوني (إبسويتش الإنجليزي) ونواه عبيد (أياكس الهولندي) وأصيل الجزيري (نيس الفرنسي) ومعز الزمزمي (ستراسبورج الفرنسي) ومارك اللمطي (ليفركوزن الألماني).

وجاء في القائمة الحارسين فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي) والمدافعان محمد دراغن (بادربورن) الألماني ورامي البدوي (الباطن السعودي) وياسين مرياح (أوليمبياكوس اليوناني) وديلان براون (لاجناواز البلجيكي) وعلي معلول (الأهلي المصري).

ولاعبي خط الوسط نادر الغندري (واسترلو البلجيكي) وإلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) والفرجاني ساسي (الزمالك المصري) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ولاعبي الوسط يوسف المساكني (أوبين البلجيكي) ووهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي). وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي).

وسيغيب عن منتخب تونس اللاعبين محمد أمين بن عمر بسبب الاصابة واللاعب صيام بن يوسف الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

ورفض جيريس تحديد سقف لطموحات منتخب تونس في النهائيات الافريقية، قائلا :"لماذا تحديد الطموحات؟ أنا كنت دائما سواء كلاعب أو مدرب ضد تحديد الطموحات ولن أحيد عن ذلك هذه المرة أيضا".

وتلعب تونس حاملة اللقب عام 2004 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا. وتجرى مباريات المجموعة في استاد مدينة السويس.