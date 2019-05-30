كاريو: ربما أعود إلى بنفيكا البرتغالي

كشف البيروفي أندريه كاريو في تصريحات صحافية، يوم الأربعاء، أن خيار العودة إلى بنفيكا في الفترة المقبلة هو الأبرز، لاسيما وأنه مرتبط بعقد يمتد إلى عامين مع النادي البرتغالي.

وكانت تقارير صحافية بيروفية وبرتغالية، أشارت في وقت سابق إلى دخول نادي النصر في منافسة مع الهلال من أجل الظفر بخدمات كاريو " 27 عاما" وشراء عقده من بنفيكا.

وقال كاريو في مقابلة مع صحيفة " elpopular" البيروفية، يوم الأربعاء: أود الاستمرار في الدوري السعودي، لكنني مرتبط بعقد مع بنفيكا وأنتمي إلى هناك، وأحد الاحتمالات هو العودة إلى بنفيكا لأن لدي عقد لمدة عامين آخرين.

ولفت كاريو إلى أنه ما زال يعاني من إصابته الأخيرة التي تعرض لها مع نادي الهلال، موضحا: لدي إصابة مزعجة في الركبة لم تسمح لي باللعب في المباريات الأخيرة للهلال، لكنني أشعر بحال أفضل الآن مع وجود بعض الآلام، لكن هذا لن يمنعني من التدريبات بغية المشاركة مع المنتخب في كوبا أميركا.

وحول رأيه في الدوري السعودي، ذكر كاريو: أنا سعيد باللعب في السعودية لأن الدوري منحني الكثير، وأشعر أنني محبوبا من قبل الجماهير وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وكذلك مسألة الثقة.

وأضاف: تفاجأت بالمستوى في الدوري السعودي، الأمر أصعب مما كنت أتوقع، لأنه دائما ما يطلب منك أن تقدم 100% من مستواك، كما أن هناك لاعبين سريعين للغاية واللعب أكثر انفتاحا.

وأكد الدولي البيروفي أنه ينتظر المشاركة في كوبا أميركا بفارق الصبر، وتوقع أن يكون التنافس عاليا في البطولة، وأردف: هدفنا الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس.. ولكن الجماهير أيضا لديها حالة من "الوهم" وتطالبنا بتحقيق اللقب، خاصة وأننا نتواجد في مجموعة قوية والمنافسة ستكون عالية.