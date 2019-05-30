لؤي ناظر يعتذر رسمياً عن عدم الترشح لرئاسة اتحاد جدة

أعلن لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، يوم الخميس، عن عدم رغبته في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وتولى لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد في نوفمبر الماضي عقب استقالة نواف المقيرن من رئاسة النادي.

وقال لؤي ناظر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أعتذر عن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة، وتسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين.

وأضاف: من خلال ستة أشهر فقط حققنا معا الكثير، ورسمت جماهير الاتحاد للرياضيين في كل مكان معنى الوفاء والحب والتضحية، وليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية السعودية، وتعلمت وتعمقت في تاريخ وإنجازات هذا الكيان.

وتوجه لؤي ناظر بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، وأردف: كما أشكر جميع اللاعبين، لأنهم الأساس في كل ما تحقق خلال فترة رئاستي، وليس سهلا أن أبتعد ولكن المرحلة القادمة تتطلب ما هو فوق طاقتي، وكلي ثقة أن هناك الكثير من محبي هذا النادي الذين لديهم المقدرة للقيام بهذه المهمة.